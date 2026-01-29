

福山雅治

福山雅治が29日、都内で行われた『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』完成披露上映会に登壇。鑑賞したばかりのファンと質疑応答で交流を深めた。また、ライブ「Great Freedam」では演奏されていない映画のために新撮されたスペシャルトラックがイベントも解禁した。

この日は、鑑賞したファンから質問に答えた。福山の声に癒やされてライブでは眠気との戦いで「どうすればいいでしょうか？」というファンには「僕の声や表現しているものが、副交感神経に移っちゃう。そうさせる何かが僕にはあるんでしょうね。いいんじゃないですか？」と答えるも「高いお金を払っているのにちゃんと聞きたいんです」と返され「高いお金を払って質の高い睡眠を得ている解釈でいいと思います」とさすがの応酬を見せて会場の笑いを誘った。

本作は、2024年10月13日、長崎スタジアムシティ（長崎県長崎市幸町）のこけら落としとしてジャパネットグループが開催した福山雅治のフリーライブ「Great Freedom」を『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』として、長崎スタジアムシティのクリエイティブプロデューサーでもある福山雅治によって映画化、自身の誕生日となる2026年２月６日に全国公開するもの。

アップテンポのロックナンバーからヒットバラードまで、時代を超えて今なお進化し続けるシンガーソングライター福山雅治の名曲の数々が、最新のライブアレンジで満員のオーディエンスの歓声と共に惜しみなく届けられる。あらゆる角度から納められた映像、照明演出、会場の歓声が観る者に没入感を与え、 Dolby Atmos®（ドルビーアトモス）の最高の音響環境がある映画館だからこそ味わえる、福山の脳内にある“理想のライブの音”、“理想のライブの映像世界”を追求した、“ライブを超えたライブ”体験となる。