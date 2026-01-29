メインシナリオ・・・このところ直近の安値を更新しながら下落し、昨年6月から7月に支持になっていた1.3540～1.3576カナダドル（以後、単位省略）の価格帯を下に突き抜け、下値指向が強まっている。きょう、2024年10月3日以来の安値水準となる1.3510まで一時下落しており、1.3500の節目を下抜き、2024年10月2日の安値1.3473も割り込めば、2024年3月8日・9月25日の安値1.3420や2024年2月9日の安値1.3413を試す可能性がある。2024年2月9日の安値1.3413を維持できないようなら、2024年1月31日の安値1.3359や2024年1月12日の安値1.3343、2024年1月9日の安値1.3341が下値の目標になる。



サブシナリオ・・・一方、戻した場合は、一目均衡表の転換線の1.3714や基準線の1.3720、27日の高値1.3739が目先のターゲットになる。

外部サイト