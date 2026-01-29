【Netflix】2026年も“筋書きのない物語”で魅了 『ボーイフレンド』『あいの里』『ラヴ上等』＆マツコ新番組
動画配信サービス「Netflix」は27日、都内で配信予定作品を紹介するラインナップ発表イベント「Next on Netflix 2026」を開催した。本記事では、イベント内で発表されたアンスクリプテッド（台本のないリアリティ）作品を紹介する。
★Netflixリアリティシリーズ『ボーイフレンド』シーズン2（世界独占配信中）
日本発の男性同士の恋愛リアリティショーとして初挑戦となったシーズン1は大きな話題を呼び、テーマソングを手がけたGlen Checkの楽曲もヒット。1月13日より配信がスタートしたシーズン2は、冬の北海道が舞台。10人のボーイズが前回の倍となる約2ヶ月間の共同生活を送る。より長い時間を共に過ごすことで、恋愛や友情の変化をより深く掘り下げ、季節の終わりと始まり、その移ろいまでも丁寧に描いていくという。
★Netflixリアリティシリーズ『あいの里』シーズン3（2026年世界独占配信）
35歳以上の男女が“人生最後の愛”を探す恋愛ドキュメントバラエティ『あいの里』のシーズン3。新メンバーは、富士山の麓にある牧場の牛舎を改築したヴィンテージハウスで、自給自足の共同生活を送る。不器用ながらも美しい、大人たちの等身大の恋愛模様が描かれる。
★Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』シーズン2（2026年世界独占配信）
ヤンキーたちの恋愛を描き、「これまで見たことのない恋リア」「度肝を抜かれた」と大きな話題を呼び、異例のスピードでシーズン2の制作・配信が決定した『ラヴ上等』。シーズン1は、日本におけるNetflix週間TOP10（シリーズ）で4週連続1位、週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）でも7位を獲得。ストレートに言葉と感情をぶつけ合う姿や強面の参加者たちが子どもたちや家族に見せる優しさに心が動かされたと共感を呼んだ。
次回作では沖縄を舞台に、新たなメンバーと共に、より熱く、より深い人間ドラマが描かれる。シーズン1に引き続き、プロデューサーを務めるMEGUMIはビデオメッセージで、「方言であったり、その出身地を感じさせるキャラクターであったり、過去の深い傷をもったメンバーもいたりと、オーディションの段階からかなりスケールアップを感じています。ぜひご期待ください」と呼びかけた。
★初解禁：Netflixシリーズ『ブラックオークション 〜禁断の入札〜』（2026年世界独占配信）
マツコ・デラックスがNetflixのオリジナル番組に初登場。地下空間に突如現れる秘密の社交場を舞台に、選ばれし者だけが落札者として招かれるオークション番組。果たして出品されるものはなんなのか。続報に注目したい。
