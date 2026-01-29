◇UEFAチャンピオンズ・リーグ リーグフェーズ 第8節 ベンフィカ4-2レアル・マドリード(日本時間29日、ポルトガル)

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)のリーグフェーズ最終節の第8節が行われ、スペインリーグのレアル・マドリードが2-4で敗れました。

第7節終了時点で3位だったレアル・マドリードはこの日、29位のベンフィカ(ポルトガル)と対戦。前半30分、右からのクロスにエムバペ選手が頭で決め先制しますが、36分に追いつかれると、アディショナルタイムにPKを決められ1-2で前半終了となります。

後半は自陣ゴール前で崩され1-3となると、その後エムバペ選手が2点目を決め1点差としますが、後半アディショナルタイムにアセンシオ選手とロドリゴ選手が2枚目のイエローカードをもらい2人が退場。

するとフリーキックからキーパーのトルビン選手に得点を決められ、2-4と屈辱の敗戦となりました。

レアル・マドリードの公式サイトではアルバロ・アルベロア監督のコメントが紹介され、「我々は90分間、必要としたレベルに達することができなかった。私は全責任を感じているが、チャンピオンズリーグから敗退したわけではない。我々にはまだ2試合残っているので、次ラウンドに進むという目標を持って臨むつもりだ」と次戦を見据えました。

この敗戦によって3位から9位となったレアル・マドリードは、ノックアウトステージへストレートインとはならず、プレーオフにまわることが決まりました。

一方、勝利したベンフィカは、後半アディショナルタイムの執念のゴールでプレーオフ圏内の24位へ入りました。