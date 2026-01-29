575に世相を反映→『古々々米 待てど暮らせど 〇〇〇〇〇』？…恒例“サラ川柳”発表 『物価高 〇〇〇〇〇〇の 午後6時』
世相や生活のひとコマをユーモアをまじえて詠む「川柳」のコンクール。物価高やコメ不足などを嘆いた優秀100句が発表されました。
『千円で お釣りが来ない ランチ時』『子は就活 妻は推し活 俺カツカツ』
39回目となった川柳コンクールの100選では、「物価高」を絡めた句が目立ちました。
去年の流行語大賞にもなった…
高市総理（去年10月）
「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」
初の女性総理誕生につながった自民党の「総裁選」をもじって…
『物価高 惣菜戦の 午後6時』
そして、物価高の中でも値上がりが顕著だった「コメ」を詠んだ句も多数。
小泉進次郎 農水大臣（当時・去年5月）
「古古古米が店頭に並ぶ」
政府は備蓄米を放出したものの…
『古々々米 待てど暮らせど ここ、来まい』
一方で急速に広がった「生成AI」との日常を詠んだ句も。
『AIに 相談してから 人に聞く』
ただ、暮らし方がアップデートされても、なかなか変わらないのがお財布事情。実質賃金は11か月連続でマイナスが続いています。
中道改革連合 野田佳彦 共同代表
「年収はどんどん下がる、生活が苦しくなるのは当たり前」
高市総理
「継続的な賃上げをしっかり推進していく」
戦後最短の衆院選でも威勢の良いアピールが飛び交いますが…
『昇給が いつも負けてる 値上がりに』
この流れを変えることができるのでしょうか。