タレント梅沢富美男（75）とタレント研ナオコ（72）が、29日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）にそろって出演。梅沢が女形の踊りを披露した。

番組冒頭、司会の黒柳徹子（92）が「しゃべったら普通のおじさんになっちゃうので、物もいわずに踊っていただきます」と言うと、梅沢は「恋のからかさ」をBGMに華麗に舞った。

黒柳は「あら〜すごい〜！」と感動した様子で拍手。梅沢は女形の姿のまま席に座り「75歳まで女形をやれたっていう喜びと、『徹子の部屋』で踊れるっていうのがいちばんの喜びですので」と話した。梅沢と40年以上の交流がある研は「このために減量したんです」とフォロー。梅沢は「7キロくらいやせましたかね。好きな食べ物もあるんですけど、一切食べずに。1カ月半くらい前からですね」と明かした。

「女形でしゃべるのは『徹子の部屋』でしかないので」と異例の出演という梅沢。黒柳が「あなたもお疲れでしょうから、いつもの姿に戻っていただいてもいいでしょうかね」と着替えを促すと、梅沢は「私もしゃべりにくいです」。1度退き、スーツ姿で再登場した。