【Bリーグドラフト2026】SR渋谷が1巡目1位で山粼一渉（フォーダム大）を指名
1月29日、リーグとして初開催となる「Bリーグドラフト2026」が都内で行われ、サンロッカーズ渋谷が山粼一渉（ノーザンコロラド大学）を1巡目1位で指名。昨年12月2日に実施されたBリーグドラフト2026ロッタリーで全体1位指名権を引き当てていたSR渋谷は、山粼の交渉権を手にした。
2003年生まれ、千葉県出身の山粼は201センチ98キロのスモールフォワード。仙台大学付属明誠高校（宮城県）でウインターカップ優勝経験を持ち、同校卒業後、NCAAディビジョン1のラドフォード大学に進学。25年4月にノーザンコロラド大に移籍、チームの得点源として活躍中だ。アンダーカテゴリーの日本代表に選ばれてきた山粼は、25年7月に行われた強化試合でA代表デビューを果たしている。
【動画】25年7月の強化試合でA代表デビューを果たした山粼一渉
バスケットボール男子日本代表国際試合🇯🇵#山粼一渉 試合後インタビュー🎙
「熱量を持っていい形で練習できている」
「2連勝できるよう頑張りたい」
🏆#SoftBankカップ 2025🏀
7/20(日)14:17~ GAME2
vs デンマーク🇩🇰https://t.co/ydwygE0tSm#バスケットLIVE ライブ配信📡#AkatsukiJapan pic.twitter.com/rmMWgFDFGe
- バスケットLIVE (@BASKETLIVE_JP) July 20, 2025