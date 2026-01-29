【Bリーグドラフト2026】SR渋谷が1巡目1位で山粼一渉（フォーダム大）を指名

1月29日、リーグとして初開催となる「Bリーグドラフト2026」が都内で行われ、サンロッカーズ渋谷が山粼一渉（ノーザンコロラド大学）を1巡目1位で指名。昨年12月2日に実施されたBリーグドラフト2026ロッタリーで全体1位指名権を引き当てていたSR渋谷は、山粼の交渉権を手にした。

2003年生まれ、千葉県出身の山粼は201センチ98キロのスモールフォワード。仙台大学付属明誠高校（宮城県）でウインターカップ優勝経験を持ち、同校卒業後、NCAAディビジョン1のラドフォード大学に進学。25年4月にノーザンコロラド大に移籍、チームの得点源として活躍中だ。アンダーカテゴリーの日本代表に選ばれてきた山粼は、25年7月に行われた強化試合でA代表デビューを果たしている。

【動画】25年7月の強化試合でA代表デビューを果たした山粼一渉