【Bリーグドラフト2026】　横浜ビー・コルセアーズが1巡目3位で新井楽人（日本大）を指名

1月29日、リーグとして初めてとなる「Bリーグドラフト2026」が都内で行われ、横浜ビー・コルセアーズが新井楽人（日本大学）を1巡目3位で指名した。昨年12月2日に実施されたBリーグドラフト2026ロッタリーで全体3位指名権を獲得していた横浜BCは新井の交渉権を獲得した。

愛知県出身で現在21歳の新井は190センチ90キロのシューティングガード兼スモールフォワード。沼津中央高校から日本大学へ進学すると得点源として活躍し、3年次のインカレ2024ではスターターとして1試合平均8.3得点4.2リバウンドをマークし、同校の優勝に貢献。ジャン・ローレンス・ハーパージュニア（サンロッカーズ渋谷）や佐藤涼成（広島ドラゴンフライズ）と並んで優秀選手賞にも輝いた。

指名を受けた新井は、リーグ関係者や恩師、チームメートへ感謝。「大好きなバスケットを続けさせてくれた両親へ感謝の気持ちを忘れず、まだゴールではなくスタート地点に立ったばかりだと思うので、これから横浜の地で少しでも早くチームに貢献できるよう頑張りたいです」と、力を込めた。