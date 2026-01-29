近畿地方 今後の雪は？

気象庁によりますと、近畿地方では、きょう（２９日）夜遅くからあす（３０日）昼前にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に注意が必要だとしています。

また、あす（３０日）昼前にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷に注意するよう呼びかけています。

２９日（木）

気象庁によりますと、日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、近畿地方では、あす（３０日）にかけて上空約１５００メートルに氷点下９度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。





また、あす（３０日）昼前にかけて大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に雷雲が発達するおそれがあるということです。２９日午後６時から３０日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、近畿北部山地 ５０センチ近畿北部平地 ４０センチ近畿中部山地 ５０センチ近畿中部平地 ２０センチ近畿南部山地 ５センチこのうち京都府では２９日午後６時から３０日午前６時までに予想される１２時間降雪量は多い所で、北部 山地 ３５センチ北部 平地 ２５センチ京都・亀岡 山地 ３５センチ京都・亀岡 平地 ３センチ南丹・京丹波 ３５センチ山城中部 １センチ山城南部 １センチ兵庫県では２９日午後６時から３０日午前６時までに予想される１２時間降雪量は多い所で、北部 ４０センチ南部 山地 ４０センチ平地 １０センチが予想されています。

３０日（金）

気象庁によりますと、近畿地方ではあす（３０日）にかけて、上空約１５００メートルに氷点下９度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。



また、あす（３０日）昼前にかけて大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に雷雲が発達するということです。



３０日６時から３１日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

近畿北部山地 ３０センチ

近畿北部平地 ２０センチ

近畿中部山地 ３０センチ

近畿中部平地 １０センチ

近畿南部山地 １センチ



が予想されています。



このうち

京都府では

２９日１８時から３０日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北部 山地 ５０センチ

北部 平地 ４０センチ

京都・亀岡 山地 ５０センチ

京都・亀岡 平地 ３センチ

南丹・京丹波 ５０センチ

山城中部 １センチ

山城南部 １センチ





兵庫県では

２９日午後６時から３０日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北部 ５０センチ

南部 山地 ５０センチ

平地 １５センチ



が予想されています。

３１日（土）

２月１日（日）

２月２日（月）

２月３日（火）

気象庁によりますと、近畿地方では、あす（３０日）にかけて短時間に降雪が強まり大雪となるということです。



特にきょう（２９日）夜遅くからあす（３０日）昼前にかけて、雪雲が予想より発達したり停滞した場合には警報級の大雪となる可能性があります。



積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。また、普段雪の少ない近畿中部の平地でも積雪となるおそれがあります。



気象庁では以下の点について注意するよう呼びかけています。

・電線や樹木への着雪、なだれ、竜巻などの激しい突風や落雷

・ビニールハウスは倒壊のおそれ

・カーポートなどの簡易な建築物や老朽化している建築物などは倒壊のおそれがあるため、近寄らない

・発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努める

・農作物の管理



予想にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。



