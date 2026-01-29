¥ª¥Õ¥³ー¥¹ÀäÄº´ü¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡¡¡Ø¼ã¤¤¹¾ì¡Ù¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ½éÊüÁ÷
¡¡1982Ç¯¤ËNHK¶µ°é¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¡Ø¼ã¤¤¹¾ì ¥ª¥Õ¥³ー¥¹¡Ù¤¬¡¢3·î8Æü¤ËCS¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆCS½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¶Ì°æ»í¿¥¡¢Ýæ»ÖÔ¥¤â½Ð±é¡¡¡ØÉ÷¤È¥í¥Ã¥¯°ò¼Ñ²ñ2025¡ÙÆÃÊÌÈÇ¡¢¥Ûー¥à¥É¥é¥ÞCH¤Ç1·î25ÆüÊüÁ÷
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1979Ç¯¤Î¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¡×¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥¹¥¿ー¥À¥à¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¡¦¥ª¥Õ¥³ー¥¹¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡£¾®ÅÄÏÂÀµ¡¢ÎëÌÚ¹¯Çî¡¢¾¾Èø°ìÉ§¡¢À¶¿å¿Î¡¢Âç´Ö¥¸¥íー¤Î5¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ÎÈà¤é¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë°ìÀÚ½Ð±é¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ËÜºî¤ÏÈó¾ï¤Ëµ®½Å¤Ê±ÇÁüµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1982Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û10Æü´ÖÏ¢Â³¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤ä¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øover¡Ù¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤ËÄ¹´üÌ©Ãå¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¶Êºî¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¥ª¥Õ¤ÎÆü¤ËÌîµå¤ò³Ú¤·¤àÁÇ´é¤Ê¤É¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢ー¤Ï¡¢¡Ø¹¾²Æ¤Î21µå¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Î»³ºÝ½ß»Ê¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï4·î°Ê¹ß¤â¡¢¾®ÅÄÏÂÀµ¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ØÎÐ¤Î³¹¡Ù¤ä¤½¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡ØLIFE-SIZE KAZUMASA ODA 1997¡Ù¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡Ø¥¥ã¥Ç¥£ ÀÄÌÚ¸ù/¾®ÅÄÏÂÀµ～ÅÜ¤é¤ì¤Æ¡¢Îå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¡¢54¥Ûー¥ë¡Ù¡¢¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦ 700²óÆÍÇËµÇ°¥·¥êー¥º¡Ö°æ¾å¿¿±û¤¬»£¤ë¾®ÅÄÏÂÀµ¡×¡Ù¤ÎºÆÊüÁ÷¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë