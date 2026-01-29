ボクシング 井岡一翔(36)が1月27日、Instagramを更新。恵美夫人の誕生日を家族で祝う様子を公開した。

井岡が「恵美がこの世界に生まれてきてくれた奇跡と、こうして新しい歳を迎えられることに心から感謝する日です。」というコメントと共に投稿したのは、家族写真と夫人とのツーショット。家族写真は子どもたちを中心に4人が笑顔を浮かべるもので、家族仲の良さをうかがわせた。

井岡は、「恵美と共に歩む人生は、本当に幸せで、 何気ない毎日さえも、かけがえのない宝物です。これからもお互いに支え合い、笑顔の絶えない家庭を一緒に育んでいこうね。 生まれてきてくれて、本当にありがとう。心から愛しています。これからも、どうぞよろしくね。」と愛情あふれるメッセージをつづっている。

【画像】家族揃って夫人の誕生日を祝うボクシング 井岡一翔(画像は井岡一翔Instagramより引用)

この投稿には、Instagramユーザーから「素敵すぎる」「素敵なご家族ですね」というコメントが寄せられている。