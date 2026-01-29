ドーモ株式会社は、従業員1,000名以上の会社に勤務し、業務でデータを取り扱っている500名のビジネスパーソンを対象に「好奇心とデータ裁量権に関する実態調査」を実施し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 「データ裁量権」がある社員は好奇心が高く、業務パフォーマンスも高い傾向 「データ裁量」が好奇心を左右──自由なアクセスで意欲に39ptの差 「データ裁量権」がない環境では、優秀層の転職意向が2.7倍に “好奇心の高さ”が生成AI活用率など様々な業務指標に連動

「データ裁量権」がある社員は好奇心が高く、業務パフォーマンスも高い傾向

従業員1,000名以上の企業に勤務し、月1回以上業務でデータを扱う会社員500名に、必要なデータに自由にアクセスし分析・活用できる「データ裁量権」があるかを聞いたところ、63.8%が「裁量権あり」と回答した。

画像：ドーモ株式会社 2026年1月28日 ニュースリリースより引用

「データ裁量」が好奇心を左右──自由なアクセスで意欲に39ptの差

また、データ裁量権を持つ社員の81.5%が業務に対して高い好奇心を持つ一方、データ裁量権がない社員は42.5%にとどまり、39.0ポイントの差があることが確認された。

この結果は、データアクセスと活用の自由度が社員の知的好奇心を刺激し、創造的な問題解決や自発的な学習行動を促進する可能性を示唆している。

次に、「好奇心が高い社員」と「そうでない社員」とを比較し、業務への積極性や改善提案の頻度を調査した。好奇心が高い社員は、業務への積極度が69.1%と、好奇心が低い社員24.5%と比べて44.6ポイント高い結果となった。

また、「改善提案頻度(年2回以上)」も79.8%vs37.4%と、42.4ポイント高いことが明らかになった。これは、好奇心がイノベーションや改善活動の重要な原動力になることを示唆している。

さらに好奇心が高い社員でデータ裁量権がある場合、「職務満足度」は81.5%に達した。一方、裁量権がない場合は39.0%と低く、データ裁量権の欠如が優秀な人材の不満と流出リスクに関連していることが示唆される。

画像：ドーモ株式会社 2026年1月28日 ニュースリリースより引用

「データ裁量権」がない環境では、優秀層の転職意向が2.7倍に

好奇心が高く主体的な人材は、本来企業にとって貴重な戦力です。しかし、データ裁量権がない環境では、こうした人材が能力を十分に発揮できず、転職を検討する傾向が強まることが分かった。

データ裁量権がある社員の転職意向が11.9%であるのに対し、ない社員では32.5%と、2.7倍もの差が開いている。これは人材流出という目に見える損失だけでなく、在籍中も主体的人材の潜在能力を活かせていない「機会損失」という、より深刻な経営課題を示唆している。

画像：ドーモ株式会社 2026年1月28日 ニュースリリースより引用

“好奇心の高さ”が生成AI活用率など様々な業務指標に連動

本調査では、データ裁量権が好奇心と強く関連しており、その好奇心の高さは「好奇心を育てる企業文化（挑戦の奨励・疑問をもつ風土・情報共有など）」や「生成AI活用率」とも広範に連動していることも確認された。

生成AIを週1回以上利用する社員の81.3%が高い好奇心を持つのに対し、未利用者では34.3%で、47.0ポイントの差が確認された。また、企業文化についても、好奇心が高い社員の91.5%が「好奇心を育てる文化が豊か」と回答した一方、好奇心が低い社員では37.9%にとどまる。

これらの結果は、好奇心が日々の業務パフォーマンスにとどまらず、最新テクノロジーの習得意欲や企業文化の形成など、幅広い要素と連動していることを示している。

画像：ドーモ株式会社 2026年1月28日 ニュースリリースより引用

調査概要 ■調査名：好奇心とデータ裁量権に関する実態調査

■実施時期：2025年10月21日(火)～2025年10月22日(水)

■調査手法：インターネット調査(ドーモ株式会社が第三者調査機関に委託)

■調査対象：従業員1,000名以上の会社に勤務し、月1回以上データ(売上・顧客・Web解析等)を確認・分析している20～50代のビジネスパーソン500名 ※20代から50代まで各年代125名ずつ均等割付

ニュース情報元：ドーモ株式会社