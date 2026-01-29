　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


59339.66　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
56484.93　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
55912.79　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
55668.06　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
55101.01　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
54315.11　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
53717.09　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
53414.81　　6日移動平均線

53375.60　　★日経平均株価29日終値

53122.83　　均衡表転換線(日足)
52717.43　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
52333.17　　25日移動平均線
51996.46　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
51872.24　　均衡表基準線(日足)
51832.80　　新値三本足陰転値
51565.55　　均衡表転換線(週足)
51119.75　　13週移動平均線
50949.25　　ボリンジャー:-1σ(25日)
50627.06　　75日移動平均線
49836.42　　均衡表雲上限(日足)
49590.46　　均衡表雲下限(日足)
49565.33　　ボリンジャー:-2σ(25日)
49522.07　　ボリンジャー:-1σ(13週)
48324.86　　26週移動平均線
48181.41　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47924.39　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47168.92　　均衡表基準線(週足)
46326.71　　ボリンジャー:-3σ(13週)
44653.26　　ボリンジャー:-1σ(26週)
43905.62　　200日移動平均線
40981.66　　ボリンジャー:-2σ(26週)
38116.15　　均衡表雲上限(週足)
37310.06　　ボリンジャー:-3σ(26週)
36429.29　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　60.57(前日48.38)
ST.Slow(9日)　　54.05(前日54.33)

ST.Fast(13週)　 87.72(前日87.63)
ST.Slow(13週)　 86.11(前日86.08)

［2026年1月29日］

