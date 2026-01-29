

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





59339.66 ボリンジャー:＋3σ(26週)

56484.93 ボリンジャー:＋3σ(25日)

55912.79 ボリンジャー:＋3σ(13週)

55668.06 ボリンジャー:＋2σ(26週)

55101.01 ボリンジャー:＋2σ(25日)

54315.11 ボリンジャー:＋2σ(13週)

53717.09 ボリンジャー:＋1σ(25日)

53414.81 6日移動平均線



53375.60 ★日経平均株価29日終値



53122.83 均衡表転換線(日足)

52717.43 ボリンジャー:＋1σ(13週)

52333.17 25日移動平均線

51996.46 ボリンジャー:＋1σ(26週)

51872.24 均衡表基準線(日足)

51832.80 新値三本足陰転値

51565.55 均衡表転換線(週足)

51119.75 13週移動平均線

50949.25 ボリンジャー:-1σ(25日)

50627.06 75日移動平均線

49836.42 均衡表雲上限(日足)

49590.46 均衡表雲下限(日足)

49565.33 ボリンジャー:-2σ(25日)

49522.07 ボリンジャー:-1σ(13週)

48324.86 26週移動平均線

48181.41 ボリンジャー:-3σ(25日)

47924.39 ボリンジャー:-2σ(13週)

47168.92 均衡表基準線(週足)

46326.71 ボリンジャー:-3σ(13週)

44653.26 ボリンジャー:-1σ(26週)

43905.62 200日移動平均線

40981.66 ボリンジャー:-2σ(26週)

38116.15 均衡表雲上限(週足)

37310.06 ボリンジャー:-3σ(26週)

36429.29 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 60.57(前日48.38)

ST.Slow(9日) 54.05(前日54.33)



ST.Fast(13週) 87.72(前日87.63)

ST.Slow(13週) 86.11(前日86.08)



［2026年1月29日］



株探ニュース

