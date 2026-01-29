北海電工 <1832> [札証] が1月29日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.3％増の29.8億円に伸び、通期計画の41.5億円に対する進捗率は5年平均の49.2％を上回る72.0％に達した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比52.5％増の11.6億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比8.9％減の17.6億円に減り、売上営業利益率は前年同期の9.1％→8.3％に悪化した。



株探ニュース

