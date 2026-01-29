関電工 <1942> [東証Ｐ] が1月29日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比39.2％増の603億円に拡大し、通期計画の820億円に対する進捗率は5年平均の67.5％を上回る73.6％に達した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比34.2％増の216億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比24.3％増の213億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の9.8％→12.0％に改善した。



株探ニュース

