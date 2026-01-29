[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1604銘柄・下落1301銘柄（東証終値比）
1月29日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2986銘柄。東証終値比で上昇は1604銘柄、下落は1301銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが107銘柄、値下がりは116銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は55円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 234 +55（ +30.7%）
2位 <3840> パス 65.5 +6.5（ +11.0%）
3位 <6952> カシオ 1430 +133.0（ +10.3%）
4位 <7022> サノヤスＨＤ 320 +29（ +10.0%）
5位 <6663> 太洋テクノ 315.5 +28.5（ +9.9%）
6位 <5563> 新日本電工 400 +18（ +4.7%）
7位 <3793> ドリコム 438 +18（ +4.3%）
8位 <6702> 富士通 4229 +154（ +3.8%）
9位 <7181> かんぽ生命 4965 +176（ +3.7%）
10位 <8918> ランド 9.3 +0.3（ +3.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <219A> ハートシード 1641.3 -289.7（ -15.0%）
2位 <5031> モイ 260 -31（ -10.7%）
3位 <1944> きんでん 6860 -702（ -9.3%）
4位 <5602> 栗本鉄 1628 -112（ -6.4%）
5位 <7603> ジーイエット 207.1 -13.9（ -6.3%）
6位 <5333> ガイシ 3550 -200（ -5.3%）
7位 <414A> オーバラップ 941 -53（ -5.3%）
8位 <4308> Ｊストリーム 350 -18（ -4.9%）
9位 <6659> メディアＬ 47 -2（ -4.1%）
10位 <1942> 関電工 5525 -234（ -4.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6952> カシオ 1430 +133.0（ +10.3%）
2位 <6702> 富士通 4229 +154（ +3.8%）
3位 <7751> キヤノン 4650 +98（ +2.2%）
4位 <6501> 日立 5175 +98（ +1.9%）
5位 <7205> 日野自 422.5 +6.5（ +1.6%）
6位 <7201> 日産自 369.9 +4.3（ +1.2%）
7位 <4751> サイバー 1409.9 +14.9（ +1.1%）
8位 <7202> いすゞ 2477.6 +25.1（ +1.0%）
9位 <4519> 中外薬 8378 +69（ +0.8%）
10位 <5332> ＴＯＴＯ 5002.7 +40.7（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5333> ガイシ 3550 -200（ -5.3%）
2位 <4307> 野村総研 5601 -84（ -1.5%）
3位 <8253> クレセゾン 4084 -48（ -1.2%）
4位 <4324> 電通グループ 2935.5 -32.5（ -1.1%）
5位 <3697> ＳＨＩＦＴ 761 -8.0（ -1.0%）
6位 <4568> 第一三共 2902.1 -28.9（ -1.0%）
7位 <6178> 日本郵政 1820.1 -16.4（ -0.9%）
8位 <3382> セブン＆アイ 2157.8 -18.7（ -0.9%）
9位 <6504> 富士電機 11650 -100（ -0.9%）
10位 <6857> アドテスト 26640 -220（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
