　1月29日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2986銘柄。東証終値比で上昇は1604銘柄、下落は1301銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが107銘柄、値下がりは116銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は55円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8105>　ＢＴＣＪＰＮ　　　　234　　 +55（ +30.7%）
2位 <3840>　パス　　　　　　　 65.5　　+6.5（ +11.0%）
3位 <6952>　カシオ　　　　　　 1430　+133.0（ +10.3%）
4位 <7022>　サノヤスＨＤ　　　　320　　 +29（ +10.0%）
5位 <6663>　太洋テクノ　　　　315.5　 +28.5（　+9.9%）
6位 <5563>　新日本電工　　　　　400　　 +18（　+4.7%）
7位 <3793>　ドリコム　　　　　　438　　 +18（　+4.3%）
8位 <6702>　富士通　　　　　　 4229　　+154（　+3.8%）
9位 <7181>　かんぽ生命　　　　 4965　　+176（　+3.7%）
10位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　+0.3（　+3.3%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <219A>　ハートシード　　 1641.3　-289.7（ -15.0%）
2位 <5031>　モイ　　　　　　　　260　　 -31（ -10.7%）
3位 <1944>　きんでん　　　　　 6860　　-702（　-9.3%）
4位 <5602>　栗本鉄　　　　　　 1628　　-112（　-6.4%）
5位 <7603>　ジーイエット　　　207.1　 -13.9（　-6.3%）
6位 <5333>　ガイシ　　　　　　 3550　　-200（　-5.3%）
7位 <414A>　オーバラップ　　　　941　　 -53（　-5.3%）
8位 <4308>　Ｊストリーム　　　　350　　 -18（　-4.9%）
9位 <6659>　メディアＬ　　　　　 47　　　-2（　-4.1%）
10位 <1942>　関電工　　　　　　 5525　　-234（　-4.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6952>　カシオ　　　　　　 1430　+133.0（ +10.3%）
2位 <6702>　富士通　　　　　　 4229　　+154（　+3.8%）
3位 <7751>　キヤノン　　　　　 4650　　 +98（　+2.2%）
4位 <6501>　日立　　　　　　　 5175　　 +98（　+1.9%）
5位 <7205>　日野自　　　　　　422.5　　+6.5（　+1.6%）
6位 <7201>　日産自　　　　　　369.9　　+4.3（　+1.2%）
7位 <4751>　サイバー　　　　 1409.9　 +14.9（　+1.1%）
8位 <7202>　いすゞ　　　　　 2477.6　 +25.1（　+1.0%）
9位 <4519>　中外薬　　　　　　 8378　　 +69（　+0.8%）
10位 <5332>　ＴＯＴＯ　　　　 5002.7　 +40.7（　+0.8%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5333>　ガイシ　　　　　　 3550　　-200（　-5.3%）
2位 <4307>　野村総研　　　　　 5601　　 -84（　-1.5%）
3位 <8253>　クレセゾン　　　　 4084　　 -48（　-1.2%）
4位 <4324>　電通グループ　　 2935.5　 -32.5（　-1.1%）
5位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　761　　-8.0（　-1.0%）
6位 <4568>　第一三共　　　　 2902.1　 -28.9（　-1.0%）
7位 <6178>　日本郵政　　　　 1820.1　 -16.4（　-0.9%）
8位 <3382>　セブン＆アイ　　 2157.8　 -18.7（　-0.9%）
9位 <6504>　富士電機　　　　　11650　　-100（　-0.9%）
10位 <6857>　アドテスト　　　　26640　　-220（　-0.8%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース