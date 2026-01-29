富士河口湖町を望む「プライベートリゾート QUUGA」のティザーサイト公開
グローバルステイズはこのほど、山梨県南都留郡にオープンする「プライベートリゾート QUUGA」のティザーサイトを公開した。
「プライベートリゾート QUUGA」
同施設は、"「QUALITY×優雅」--時を忘れる空間へようこそ。"をコンセプトに、富士山と河口湖が望める場に立地する全5室のプライベートリゾート。
眺望イメージ
客室は、個別にプライベートサウナが完備された「スーペリア サウナ付き」、部屋の広さと贅沢感が程よく楽しめる「ジュニアスイート」、専用ダイニングルームを設置した「ラグジュアリースイート サウナ付き」の3タイプを用意している。
「スーペリア サウナ付き」
「ジュニアスイート」
「ラグジュアリースイート サウナ付き」
全客室には「美と健康の湯」の人工温泉によるお風呂が付いている。
また、お酒やソフトドリンクが自由に楽しめるドリンクインクルーシブとなっている。
ティザーサイトでは、今後も最新情報を随時配信するとのこと。
