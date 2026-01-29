ESOLAおよびパンとエスプレッソと計30店舗で「カリフォルニアくるみフェア」開催中
カリフォルニアくるみ協会は2月14日までの期間、「カリフォルニアくるみフェア」をワインビュッフェ「ESOLA」およびベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」の計30店舗にて開催する。
「カリフォルニアくるみフェア」
同フェアでは、カリフォルニアくるみを使ったパスタやパン、ヨーグルトやスイーツなどのメニューを提供する。
「ESOLA」の参加店舗は、仙台店、長岡店、代々木上原店、新宿店、二子玉川店、ビストロsabu、上野店、町田店、吉祥寺店、立川店、川崎店、戸塚店、たまプラーザ店、登戸店、鳥取店、松江店、宇部新川店、岩国店。
「パンとエスプレッソと」の参加店舗は、「パンとエスプレッソと芝浦ギャラリー」や「パンとエスプレッソと東京&TOKYO」、「パンとエスプレッソと異人館」などの12店舗。
「キャラメル胡桃とヘーゼルチョコサンド」(450円)や「ムーくるみクランベリー」(400円)、「くるみコムハニー」(550円)、「胡桃と生ハムのハニートースト」(450円)などが楽しめる。
