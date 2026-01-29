日本料理店「日本橋ゆかり」が監修した冷凍うなぎ棒寿司が発売
山田水産は、日本料理店「日本橋ゆかり」三代目の野永喜三夫氏が監修した冷凍の「山田のうなぎ棒寿司」を公式オンラインショップで発売した。
老舗「日本橋ゆかり」が監修した
同商品は、無薬養鰻で育てた自慢のうなぎを使用し、蒲焼の旨みを最大限に引き出した棒寿司。酢飯には岩下の新生姜と大葉を混ぜ込み、濃厚なうなぎに爽やかな余韻を添えている。
「山田のうなぎ棒寿司」調理例
冷凍のままレンジで温めるだけで食べられる一本仕立てで、自宅での食事から贈答まで幅広く活用できる。
価格は送料込5,000円(240g×2)。受注確認後3〜4日以内に発送となるが、伊豆・小笠原諸島の一部は配送不可となっている。
