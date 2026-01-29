岡山市の歴史ある大聖堂「セント・パトリック教会」をレンタルスペースとして開放
NISHIKIYAグループは、これまで結婚式専用だった「セント・パトリック教会」を、企業イベントや地域文化活動に活用できるレンタルスペースとして開放した。
ライトアップされた「セント・パトリック教会」
同社は、岡山・倉敷で式場を5カ所展開している。「セント・パトリック教会」は、岡山市中区に位置しており、18世紀のステンドグラスが印象的な英国ゴシック様式の独立型大聖堂。英国ジョージアンスタイルの披露宴会場も併設している。天井高のある非日常的な空間は、新商品発表会や表彰式、コンサート、撮影など幅広い用途に対応する。
教会の中は荘厳な空間
クラシカルな洋館での懇親会も可能
音響・照明設備や控室を完備し、専属スタッフのサポートや料理の提供も可能。利用時間は10:00〜20:00(調整可)で、料金は用途や規模に応じて相談を受け付けている。
