モデルで俳優の菜々緒が、1月1日以来、久しぶりにInstagramに投稿した動画に驚きの声が上がっている。

菜々緒の投稿はこれまで度々話題を呼んでいる。2025年6月には、休暇で訪れたバリ島で、バストを包むブラの面積が極端に小さく、さらにショーツの後ろ部分がほとんど“ひも”のマイクロビキニを着てマンタと泳ぐ様子に注目が集まった。また10月には、「極細ふんどしビキニ」でウォーターアクティビティのSUP（サップ）を楽しむ姿を公開した。

「その後、更新回数は少なくなっていましたが、1月28日にアップされた動画が話題になっています。《I’m so lucky感謝》と題されたその動画では、大自然のなかで遭遇したヒツジ、ハリネズミ、鷲、ハチなどの動物や昆虫、そして植物などと戯れています。

そのなかには菜々緒さんが刺激的な黒ビキニを着て水辺で遊ぶシーンなどもあるのですが、ひと際ファンの目を釘づけにしたのが、屋外に置かれたバスタブにつかる後ろ姿です。なぜそこにバスタブがあるのかは不明ですが、菜々緒さんは何も身に着けていない様子で、衝撃的なシーンとなっています」（芸能記者）

この投稿に、Xには

《“ほぼ裸”でも品があるのがさすが女優》

《ななおちゃん、大胆すぎる！》

など驚きのコメントが寄せられた。

「菜々緒さんの圧倒的なスタイルは広く知られているところですが、その裏には日々のトレーニングなどの努力があります。2025年5月には、《菜々緒だって鍛えてるよ》と記して、ジムでトレーニングするシーンをInstagramにアップしています。今回の動画でもその鍛えられた肉体の美しさが際立っています。

日本人離れしたスタイルや美意識の高さ、大自然を開放感たっぷりに楽しむ様子には、海外のモデルや女優の投稿に近い印象も受け、菜々緒さんの国際的な感性が伝わってきます」（同前）

今年も菜々緒のInstagramから目が離せない。