新宿で、桜色のスカイランタンとお酒を楽しむ花見イベント開催
スターリーナイトカンパニーは4月1日〜7日、花見イベント「花見灯夜2026」を、新宿住友ビル三角広場で開催する。開催時間は、17:00〜21:00。
同イベントでは、お酒やソフトドリンクを片手に、最大1,500個の桜色のスカイランタンが夜空に舞う幻想的な景色を楽しめる。
会場内では飲み放題のアルコールやソフトドリンクも提供。キッチンカーやアーティストステージ、フォトスポットなどのコンテンツも充実している。
チケットは、ランタン1基付きで大人一般7,500円から。貸し出しゲームなどを囲みながら賑やかな時間を過ごすことができる。
