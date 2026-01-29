花咲ガニや地酒など根室名物を対面販売。新宿駅で「北海道根室まるごとフェア」
根室市及びねむろ水産物普及推進協議会は2月6日〜8日、『〜世界に誇る「根室の自然・歴史・食」に魅せられる〜「北海道根室まるごとフェア2026」』を、東京都新宿区の新宿駅西口広場イベントコーナーで開催する。
北海道根室まるごとフェア2026
同イベントでは、根室で獲れた「花咲ガニ」や「北海しまえび」「ほたて」などの水産物のほか、根室生まれの地酒である「北の勝」、地元の銘菓「オランダせんべい」「ココチーズ」などを対面販売する。
会場では、根室市観光マスコットキャラクター「眠郎(ねむろう)」による街頭啓発も行う。根室市の魅力が満載の観光プロモーション動画「DEEP HOKKAIDO NEMURO」をはじめとする各種観光PR動画の放映、根室市で見られる動物のはく製展示など根室市の魅力をまるごと堪能できる。
2月7日・8日は、根室出身者による落語、芸能パフォーマンスも実施する。
期間中、観光、歴史・風土・文化ブースのクイズラリー・アンケートに答えると、1日先着500名限定で景品をプレゼントする。
