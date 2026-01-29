個人やチームの認知・発想・実行の再現性を高める「日本版 PayPal マフィア養成講座」
メタ心理學研究所は、オンライン講座「日本版 PayPal マフィア養成講座」を開始した。
日本版 PayPal マフィア養成講座
同講座では、創造性や意思決定に直結する「状態(State)」を扱う状態工学と、手順に依存しない非線形思考を軸に、個人やチームのパフォーマンスを構造的に高めるためのトレーニングを実施する。米国西海岸で顕著に見られた"共同認知(チームでの高密度な発想連鎖)"を、精神論ではなく再現可能な技術体系として扱うことを目的としたオンライン講座となる。
GAFA創業者のマインドセットや、チームで創造速度を上げる共同認知の技術を体系的に提供。知識の習得だけでは解決しない課題に対し、認知OSの更新と状態設計からアプローチする。経営者や新規事業担当者、企画・研究・開発・プロダクト職、コーチングやカウンセリングといった対人支援の専門職などにおすすめとのこと。
オンラインで完結するが、ライブとアーカイブの併用受講ができる。受講料は33万円。開始記念の期間限定割引も実施している。
