新潟で「全日本ぎょうざ祭り」--全国の多彩な焼き、揚げ、水餃子が集結
全日本ぎょうざ祭り実行委員会は3月20日〜22日、「第2回 全日本ぎょうざ祭り in 新潟」を、万代島多目的広場 大かまで開催する。時間は10:00〜17:00。
全国各地の餃子が大集結
2025年の初開催での好評を受け、今年も全国各地から個性豊かな餃子が一堂に集結する。宇都宮や浜松などのメジャーエリアに加え、ご当地食材を使った焼き、揚げ、水餃子などの多彩なメニューを提供する。
焼き、揚げ、水餃子などの多彩な餃子が登場
会場には餃子以外にも、名古屋名物の手羽先やスイーツなどのブースも設置する。
入場料は大人1日500円(小学生以下無料)。2月28日から各コンビニ等でお得な前売券を販売する。
