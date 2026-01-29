1児の母・志田友美、家族旅行でのノースリワンピ姿披露 変わらぬスタイルに反響「憧れの体型」
【モデルプレス＝2026/01/29】アイドルグループ・夢みるアドレセンス（通称：夢アド）の元メンバーでタレントの志田友美が1月28日、自身のInstagramを更新。宮古島での家族旅行中の様子を公開した。
【写真】1児の母・28歳元アイドル「憧れの体型」ノースリワンピで変わらぬスタイル披露
志田は「だぁぁいすきな宮古島ーーー」と宮古島に行ったことを報告し、旅行中の家族ショットを多数投稿。スラリと美しいスタイルが際立つシンプルなノースリーブワンピース姿で娘と手を繋ぎ、海に足を着けたショットを公開している。
そのほか娘との笑顔の密着ショットや海辺で娘を持ち上げる姿、食事風景など、旅行を満喫している様子を披露している。
この投稿にファンからは「スタイル抜群」「仲良し家族で素敵」「笑顔が最高」「憧れの体型」「みんな楽しそう」などといった反響が寄せられている。
志田は、2022年4月29日にかねてより交際していた一般男性との結婚を発表。同年7月31日には第1子を出産したことを報告している。（modelpress編集部）
