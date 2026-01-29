杜このみInstagramより

【モデルプレス＝2026/01/29】演歌歌手の杜このみが1月28日、自身のInstagramを更新。夫で大相撲の力士・高安とのショットを公開し、話題になっている。

◆杜このみ、夫・高安との結婚記念日ショット公開


杜は「少し早めの結婚記念日お祝いに連れて行ってくれました」と花束を持った密着ショットを公開。「毎年記念日を大切にしてくれる夫に感謝しています」と高安への感謝も綴っている。

◆杜このみ＆高安ショットが話題


この投稿にファンからは「結婚記念日おめでとうございます」「身長差が素敵」「素敵な花束」「キュンキュンしちゃう」「仲良し夫婦」などといった声が寄せられている。

杜と高安は2020年に結婚し、2021年2月に第一子となる長女、2022年8月に第二子となる長男を出産している。（modelpress編集部）

