巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が２９日、宮崎で行われる１軍合同自主トレに参加。宮崎入り後初めてブルペン入りし、４種の変化球を交えながら立ち投げで１０球、座りで３３球を投じた。

合同自主トレ初日だった前日はブルペン入りせず、キャッチボールやノックで調整。「昨日はちょっと、みんながどういう球を投げているのか、先輩方がどういう球を投げてるんかなあって気になって。見る専で」と、プロの先輩たちの投球をじっくりと目に焼き付けた。特に印象に残った投手に挙げたのは、楽天からＦＡで加入した則本昂大投手と山崎伊織投手。「則本さんと山崎伊織さんの球筋がすごいきれいで。回転軸っていうか、そういうのも含めてキレが。軽く投げているのに伸びてるので、すごくびっくりしました」と驚きの表情を浮かべた。

同期間は投げ込みやウェートトレーニングで体づくりに励む予定。春季キャンプでは竹丸、田和らドラフト上位３投手の１軍スタートが決定しており「新人みんなで完走して、またここから競っていければ」と力を込めた。