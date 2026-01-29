King ¡õ Prince¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡ª²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ç25Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¡¢¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿King ¡õ Prince¡£2026Ç¯¤â7th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¡¢1·î17Æü¤«¤éÊ¡²¬¡¦Âçºå¡¦Åìµþ¡¦°¦ÃÎ¤ò½ä¤ë4Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖKing & Prince DOME TOUR 2026 STARRING¡×¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£
Á°ºî¤«¤é1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¤Ï¡¢±Ç²è¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀ©ºî¤·¤¿1Ëç¡£SNS¤Ç¿¶¤êÆ°²è¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖTheater¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¿·¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤ä¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡×¤Î´ë²è¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿50TA¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹³Ú¶Ê¡Ö´õË¾¤ÎµÖ¡×¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÁ´12¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ç25Ç¯12·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç2¿Í¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¯¤Ê¤É¥ÉÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¹â¶¶³¤¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¡Ø±Ç²è¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¾å¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥ÞÀ¤È³Ú¶Ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ª¼Çµï¤Î»Å»ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢º£¤Î¥¥ó¥×¥ê¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤ÁÊ¬¸ü¤¤»ñÎÁ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢²Í¶õ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë11¶ÊÊ¬¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±ÊÀ¥Î÷¤Ï¡¢¡Ö±ÇÁü¤Î»þ´Ö¤Ï1¡Á2Ê¬¤À¤±¤É¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤âÂæËÜ¤â¤·¤Ã¤«¤ê½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤ÆºÙÉô¤Þ¤Çºî¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£°áÁõ¤âÈ±·Á¤âÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é3ºîÉÊÊ¬¤ò°ìÆü¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¥ó¥×¥ê»Ë¾åºÇ¹â·æºî¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÃ£À®´¶¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Æ25Ç¯¤ÏÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ä¹±Îã¤Î²Ö²Ð¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÌ¥ÎÏ¤·¤¿¡£±ÊÀ¥¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¤¿¤¯¤µ¤ó²ñ¤¨¤¿¤·¡¢ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½¼¼Â´¶¤Î¤¢¤ë°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ç26Ç¯¤âÇ¯ÌÀ¤±¤«¤é¡Ö¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à郄¶¶¤Ï¡¢¡ÖºîÉÊ¤â¥é¥¤¥Ö¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢King ¡õ Prince¤ÎºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
º£Ç¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤é¤ËÈôÌö¤¹¤ë2¿Í¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡ª
»£±Æ¡¿¸åÆ£¹ª
Á°ºî¤«¤é1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¤Ï¡¢±Ç²è¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀ©ºî¤·¤¿1Ëç¡£SNS¤Ç¿¶¤êÆ°²è¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖTheater¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¿·¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤ä¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡×¤Î´ë²è¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿50TA¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹³Ú¶Ê¡Ö´õË¾¤ÎµÖ¡×¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÁ´12¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¹â¶¶³¤¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¡Ø±Ç²è¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¾å¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥ÞÀ¤È³Ú¶Ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ª¼Çµï¤Î»Å»ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢º£¤Î¥¥ó¥×¥ê¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤ÁÊ¬¸ü¤¤»ñÎÁ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢²Í¶õ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë11¶ÊÊ¬¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±ÊÀ¥Î÷¤Ï¡¢¡Ö±ÇÁü¤Î»þ´Ö¤Ï1¡Á2Ê¬¤À¤±¤É¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤âÂæËÜ¤â¤·¤Ã¤«¤ê½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤ÆºÙÉô¤Þ¤Çºî¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£°áÁõ¤âÈ±·Á¤âÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é3ºîÉÊÊ¬¤ò°ìÆü¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¥ó¥×¥ê»Ë¾åºÇ¹â·æºî¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÃ£À®´¶¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Æ25Ç¯¤ÏÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ä¹±Îã¤Î²Ö²Ð¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÌ¥ÎÏ¤·¤¿¡£±ÊÀ¥¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¤¿¤¯¤µ¤ó²ñ¤¨¤¿¤·¡¢ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½¼¼Â´¶¤Î¤¢¤ë°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ç26Ç¯¤âÇ¯ÌÀ¤±¤«¤é¡Ö¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à郄¶¶¤Ï¡¢¡ÖºîÉÊ¤â¥é¥¤¥Ö¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢King ¡õ Prince¤ÎºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
º£Ç¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤é¤ËÈôÌö¤¹¤ë2¿Í¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡ª
»£±Æ¡¿¸åÆ£¹ª