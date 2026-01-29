「どこを走ったらそうなるんだ」

IRいしかわ鉄道の公式SNSアカウントが大雪が降り積もるなか、同社の車両が走る様子や駅の様子を写真を交えて紹介しています。このとき撮影された車両の様子が、意表をつくものとして一部SNSユーザーのあいだで反響が寄せられています。

【写真】えっ…これが石川とは思えない「ギョッとする衝撃写真」全貌です

IRいしかわ鉄道は石川県金沢市を拠点とする第3セクターですが、掲載された3枚目の写真の車両前面には厚い雪がべっとりと覆っており、運転席前のガラス面以外はほぼ見えない状態となっています。同アカウントは「大雪の山はいったん越え、少しほっとしています」とし、「引き続き安全を最優先に運行してまいりますので、ご利用の際はIR運行情報をご確認ください」と写真とともに投稿しています。

この写真を見たSNSユーザーからは、「紙粘土を塗りつけたような車両」「写真3枚目でギョッとする！！！！」「どこを走ったらそうなるんだってくらい雪付けてる」「3枚目の画像、北海道とか豪雪地帯の写真でよく見るやつ。ホンマに石川県かと思うレベル…。」「3枚目の破壊力」「3枚目の着雪が衝撃写真です…！」といった反応が寄せられています。