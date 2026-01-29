犬のジャンプが危険だと言われる理由

1.着地したときに前足や関節に強い衝撃がかかる

犬がジャンプをした後の着地のとき、かかる衝撃のほとんどが前足に集中します。犬の体重配分が、もともと前方に偏っているということが主な理由です。

犬がジャンプをしたとき、着地の際には、肩・肘・手首の関節がクッション材のような役割を担いますが、このときの衝撃は、見た目以上に大きくなります。

ジャンプをすることと、前足や関節に衝撃がかかることが繰り返されると、関節軟骨や靭帯に微細ながらもダメージが蓄積します。

とくに着地した地面や床が硬いとき、衝撃は逃げにくくなります。そうすると、犬の前足や関節の炎症や慢性的な痛みの原因になることがあります。

2.成長期の犬の骨や関節の正常な発達を妨げることがある

成長期の段階である子犬の骨や関節は、硬化が不十分です。

成長板と呼ばれる柔らかい部分は、とくに衝撃や過度な負荷に弱いため、ジャンプによる強い衝撃が加わると、正常な成長を妨げることがあるのです。

強い衝撃が加わることが続き、成長を妨げてしまったとき、関節形成不全や骨の変形、将来的な運動障害につながる恐れがあります。

一回の衝撃は小さなものであっても、長期的に加わり続けることによって、犬の体に負担を残すのです。

3.小型犬や胴長短足の犬種へのリスクが非常に高い

チワワ・ポメラニアン・ダックスフンド・トイプードルなど、小型犬や胴長短足犬種は、ジャンプによるリスクが非常に高いです。

体が小さい分、胴長で短足な分、関節や骨にかかる衝撃を分散しにくいのです。また、胴長で短足な犬種である場合では、背骨への負担も大きくなります。

ソファやベッドからのジャンプを身軽に簡単に行っているように見えるかもしれませんが、加わる衝撃は想像できないほど非常に大きなものであると言えます。

4.高齢犬の転倒や骨折につながりやすい

高齢になると、筋力が低下します。ジャンプのときの衝撃を吸収する力も低下します。

また、骨の密度が低下することによって、関節が変形したり、慢性的な炎症を引き起こしたりすることがあります。

このようなことから、ジャンプをするときも、着地をするときも、バランスを崩してしまいやすく、転倒や骨折につながりやすいのです。

大怪我を負ってしまったとき、高齢の犬は全身麻酔のリスクも高まります。適切な治療を受けることができなくなることもあります。

5.滑りやすい床では着地を失敗しやすい

フローリングやタイルなどの滑りやすい床では、ジャンプをした後の着地のとき、手足の踏ん張りが十分に効かないことがあります。

そうすると、関節が不自然にねじれてしまったり、捻挫をしてしまったり、靭帯を損傷するなどのリスクが高まります。

犬に危険なジャンプを止めさせるための対処法

物理的な方法では、ベッドやソファーをロータイプにすることで、犬がジャンプをする必要性をなくすことができます。または、犬用のスロープを取り付ける方法があります。

嬉しいとき、楽しいとき、興奮したとき、犬はジャンプをしやすいです。ジャンプしてしまう前に「おすわり」や「待て」の指示を出し、犬を落ち着かせることも大事です。

まとめ

犬のジャンプが危険だと言われる理由を5つ解説しました。

着地したときに前足や関節に強い衝撃がかかる 成長期の犬の骨や関節の正常な発達を妨げることがある 小型犬や胴長短足の犬種へのリスクが非常に高い 高齢犬の転倒や骨折につながりやすい 滑りやすい床では着地を失敗しやすい

楽しそうに嬉しそうに犬がジャンプをすることがありますが、犬の体への負担は非常に大きなものです。犬種や年齢や健康状態によっては、取り返しのつかない大怪我を負ってしまうことがあります。

ジャンプをさせない生活環境をつくり、愛犬の安全と健康と命を守りましょう。

(獣医師監修：後藤マチ子)