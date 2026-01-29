酒好きの心を掴む蕎麦前、〆には「鴨南蛮そば」を堪能　身体にじんわりと染み渡る美味しさだった

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・西早稲田の手打ちそば店『手打ちそば もり』です。

旨み溢れる鴨と鰹ダシ、香り高い蕎麦の三重奏

カウンター8席のみというコンパクトな店。目前の厨房内で切り盛りするのは、先代から店を継いだ2代目。聞けばこの若き店主、相当の酒飲みである。

これはオツな蕎麦前が期待できると胸を躍らせいただくのは「酒肴盛り合わせ」。

酒肴盛り合わせ1000円（板わさ、いわし味噌、鴨ハム、馬刺し、塩辛チーズのせ）、乾坤一（1合）1050円

『手打ちそば もり』（手前）酒肴盛り合わせ 1000円（板わさ、いわし味噌、鴨ハム、馬刺し、塩辛チーズのせ） （奥）乾坤一 1合 1050円 仕入れによって変わる盛り合わせ。この日は板わさ、鴨スモーク、馬刺し、鰯の味噌煮、塩辛チーズのせ

皿に盛られたつまみは鴨スモークに、板わさ、塩辛チーズのせなど5種がズラリ。さらにごま油の風味がそそる「揚げなす」、香り高い蕎麦粉を使用したクリーミーな「牡蠣の蕎麦粉焼き」と酒好きの心を掴む品揃え。

時折生まれる店主とのちょっとした会話もまた良き肴、さらにもう一杯と酒が進む。だが長居は野暮ってもの。

酔った身体が求めた締めは、焦げ目が罪深い鴨南蛮そば。鰹のみを使用した出汁でキリッとした味に仕上げたつゆに、炙った鴨肉の脂が溶け込む旨み豊かな一杯に満たされる。

じわりと染み渡る粋な店、いざ心を掴まれに参ろうぞ。

『手打ちそば もり』店主 森泰基さん

店主：森泰基さん「ドラクエウォークの話題で盛り上がりましょう」

『手打ちそば もり』

西早稲田『手打ちそば もり』

［店名］『手打ちそば もり』

［住所］東京都新宿区高田馬場1-3-10

［電話］非公開

［営業時間］11時半〜14時半、18時〜21時（20時半LO）

［休日］月

［交通］地下鉄副都心線にし早稲田駅一番出口から徒歩2分

撮影／大西陽、取材／星野真琴

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

『おとなの週末』2025年12月号

