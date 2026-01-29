「目ざした姿から程遠い」９位転落でPO行きとなったマドリー、指揮官が敗因を吐露。エムバペ、ヴィニを擁護「彼らが走らなかったから負けたと言うなら…」【CL】
現地１月28日のチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ最終節で、３位レアル・マドリーが29位ベンフィカとアウェーで対戦した。
30分にキリアン・エムバペのヘッド弾で先制。しかしその後に３失点を喫する。58分には再びエムバペがネットを揺らして１点差に詰め寄るも、90＋８分に敗退を免れるにはあと１点が必要だったベンフィカのGKアナトリー・トルビンにヘディングシュートを叩き込まれて２−４で敗戦。９位に転落してベスト16にストレートインできず、プレーオフに回った。
スペインメディア『SER』によると試合後、マドリーのアルバロ・アルベロア監督は、「我々が目ざした姿から程遠かった。要求、雰囲気、懸けているものに応じることができなかった。また90分間、必要なレベルを維持することもできなかった」とゲームを振り返った。
「多くの点が欠けていた。チャンピオンズリーグレベルの試合で、相手は生き残りをかけて戦い、勝利を必要としていることは分かっていた。ベンフィカは守備も攻撃も非常に良く、我々にはサッカーの質が欠けていた」
また前線のエムバペやヴィニシウス・ジュニオールの運動量の少なさを指摘されると、次のように否定している。
「自分のどんな指示についても、後悔は一切ない。もし彼らが走らなかったから負けたと言うならば、まったく同意することはできない」
バルセロナとのクラシコに２−３で敗れた直後にシャビ・アロンソ監督を電撃解任したものの、アルベロア監督が新指揮官に就任して臨んだコパ・デル・レイではスペイン２部のアルバセーテに２−３でまさかの敗戦。そして今回もベンフィカ相手に黒星を喫したマドリー。状況を好転できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】マドリーが２人退場→ベンフィカGKがまさかの劇的決勝弾
