世界一軍団でも傑出する「献身」　ド軍テオが告白した大谷翔平の凄み「満足はしない。とにかく働いて、働いて、働いて、働き続ける」

投打で球界最高クラスのパフォーマンスを披露している大谷翔平（ドジャース）。彼の異次元のプレーに対する称賛は、枚挙に暇がない。

数多に存在する二刀流スターへの賛辞の中でも、より説得力を持つのは、日頃からグラウンド内外での行動を目にしている“仲間”の言葉だ。

「正直に言って、ショウヘイの一番凄いところのひとつは、野球という仕事に対する献身性だと思う」

そう語るのは、大谷と同じく2024年シーズンからドジャースでプレーする大砲テオスカー・ヘルナンデスだ。現地時間1月27日にドミニカ人ジャーナリストであるラウラ・ボネリーさんのインタビューに応じた33歳は、表舞台では見えにくい日本人スターの凄みを論じた。

「ショウヘイはどんなことにも一つ一つ向き合うんだ。その真剣さは本当に凄い。彼は球場に来たら、微塵も時間を無駄にしないタイプだ。到着から試合が終わって帰るまで、その日のルーティーンを徹底して続けるんだ」

まさに継続は力なり、か。その卓越した集中力を称えたT・ヘルナンデスは、こうも続けている。