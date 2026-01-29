MBS¼ÒÄ¹¤¬ÁªµóÊóÆ»¤ò¼Õºá¡¡ÈÖÁÈ¤Ç°ìÉôÀ¯ÅÞ¡Ö¤³¤ï¤¤¡×¤ÈÉ½¸½
¡¡ËèÆüÊüÁ÷¡ÊMBS¡¢Âçºå»Ô¡Ë¤ÎÃîÌÀÍÎ°ì¼ÒÄ¹¤Ï29Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢22ÆüÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¡Ê´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Î¤ßÊüÁ÷¡Ë¤Î½°±¡ÁªÊóÆ»¤Ç¡¢°ìÉôÀ¯ÅÞ¤¬¡Ö¶¯¤¯¤Æ¤³¤ï¤¤ÆüËÜ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¡£³ÆÀ¯ÅÞ¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï½°±¡²ò»¶¤òÆÃ½¸¡£¸øÌó¤ä¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò´ð¤Ë¡ÖÍ¸¢¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¼´¡×¤òÄó¼¨¤·¤¿ºÝ¡¢¼çÍ×À¯ÅÞ¤ò2¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤±¡¢¼«Ì±¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢»²À¯¤Î3ÅÞ¤¬¡Ö¶¯¤¯¤Æ¤³¤ï¤¤ÆüËÜ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¯¤Æ²º¤ä¤«¤ÊÆüËÜ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃîÌÀ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ¬Îà¤¬ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ø¤Î»öÁ°¼èºà¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£