タレントの堀ちえみ（58）が、「今回はタレ目の施術！！！」と題したブログを更新した。

【映像】まつ毛パーマ後の堀ちえみ（複数カット）

2019年2月にステージ4の舌がんと診断されたことを公表した堀。舌の6割を切除し、太ももの組織を使った再建手術を受け、2024年2月には舌がんが完治したことを報告していた。その後は、舌がん手術後に舌圧によって歯が折れ歯科医院で治療を受けたことや、同じ姿勢をとった影響による痛みで整体に行ったことなど、体のメンテナンスについても明かしてきた。

2025年11月16日には、メイクアップアーティストに勧められ、初めてまつ毛パーマにチャレンジしたことを報告。

まつ毛パーマ後の写真に反響

2026年1月27日には「今回はタレ目の施術！！！」というタイトルのブログを更新。今までは、まつ毛を強く上げたり、緩やかで優しいカールにしたことなども明かしつつ、今回は「前回の緩やかなカールと同じく…なんだけど。少し違い、目ぱっちり見せながら、タレ目に見せるデザイン」と、目の印象が変わるようなケアを受けたことをつづった。

この投稿には「私もいつかやりたいなあ」「タレ目に見せるってことが出来るんですね。ちょっと驚きました」「最高にカワイイ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）