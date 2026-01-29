【中継】最強寒気再び…大雪警戒続く　北陸道で大型トラックが中央分離帯にぶつかるスリップ事故　通行止め影響で国道渋滞続く　富山・入善町

再び強烈な寒気の影響で、30日にかけて東北から近畿は大雪となる見込みです。

現在の雪の状況について、富山・入善町から富山テレビ・島田嘉乃キャスターが中継でお伝えします。

富山県の東部にある入善町に来ています。

少し前から水分を含んだ雪が絶え間なく降り続いていて、風も出てきて降り方も強まってきました。

顔に突き刺すような形で雪が降っています。

29日朝から降った雪が10cmほど積もっていて、現在の入善町の積雪は30cmほどです。

さらに20cmほど積雪の多い、隣の朝日町から中継するはずでしたが、移動が間に合いませんでした。

というのも29日午前8時ごろ、北陸自動車道の入善スマートインターチェンジ付近で大型トラックが中央分離帯にぶつかるスリップ事故がありました。

この事故で黒部インターチェンジから朝日インターチェンジの上下線で、午前8時半から午後3時まで通行止めとなりました。

復旧作業に加え除雪にも時間がかかり、6時間以上、通行止めとなりました。

下り線は先ほど解除されましたが、今も上り線では通行止めが続いていて、迂回するトラックなどで国道8号が渋滞しています。

富山県内では29日夕方から30日昼前にかけて大雪のピークとみられ、警戒が必要です。