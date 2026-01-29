【セブン‐イレブン】新作アイス2種発売！CHOCOLATE BANK監修「カカオフルーツ」を使用したワッフルコーンなど

セブン‐イレブンは、鎌倉発のチョコレートブランド『CHOCOLATE BANK(チョコレートバンク)』が監修した新作アイス2種を、2月3日から順次発売する。

鎌倉発の『CHOCOLATE BANK』は、カカオの鮮度にこだわり、チョコレートの新たな楽しみ方を探求するブランド。今回は、「カカオフルーツの魅力を多くの方に知ってほしい」という思いから、『CHOCOLATE BANK』監修の新作アイス2種を、セブン‐イレブン限定で登場する。

ラインアップは、カカオフルーツを使用した「CHOCOLATE BANK ワッフルコーン ホワイトショコラ&カカオフルーツ」と、チョコレート×バナナを組み合わせた「CHOCOLATE BANK パフェアイス ショコラ&完熟バナナ」の2種。いずれも数量限定で販売する。

【商品画像はこちら】「カカオフルーツ」を使用したワッフルコーン･チョコレート×バナナの王道パフェアイス

◆「CHOCOLATE BANK ワッフルコーン ホワイトショコラ&カカオフルーツ」

価格:358円(税込386.64円)

発売日:2月3日〜順次

販売エリア:全国

『CHOCOLATE BANK』のカカオバターを使用したこだわりのホワイトショコラアイスに、さわやかなカカオフルーツアイス、さらにカカオフルーツソースを巻き合わせた、3つの味わいが楽しめるワッフルコーン。

希少素材である「カカオフルーツ」は、チョコレートの原料となるカカオ豆を包む白い果肉(カカオパルプ)のこと。カカオ産地でしかほとんど味わえない希少なフルーツとして、近年注目を集めている。

「CHOCOLATE BANK ワッフルコーン ホワイトショコラ&カカオフルーツ」では、この「カカオフルーツ」が持つ酸味と華やかな風味を表現。チョコレート原料としてのカカオと、フルーツとしてのカカオを同時に楽しめる仕立てにした。

また、「カカオフルーツ」をアイスとソースの両方に使用することで、より華やかな味わいをプラス。アイスには隠し味としてライチ果汁を加えている。

◆「CHOCOLATE BANK パフェアイス ショコラ&完熟バナナ」

価格:338円(税込365.04円)

発売日:2月3日〜順次

販売エリア:全国

『CHOCOLATE BANK』のチョコレート原料を2種使用したチョコレートアイスと、熟度管理された完熟のバナナピューレを配合したバナナアイスを組み合わせた。トッピングにも『CHOCOLATE BANK』のチョコレート原料を使用したこだわりのチョコレートソースと、完熟バナナ果肉ソースを使っている。

各アイス部分には隠し味としてアーモンド原料を配合し、天面にはキャンディングアーモンド(アーモンドを砂糖でコーティングしたもの)をトッピングした。これにより、全体の味わいの親和性を高めている。チョコレートとバナナの甘さにアーモンドの香ばしさがアクセントになり、より贅沢感を感じられる。

