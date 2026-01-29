【食べ放題1000円オフ】小学生は通常価格の半額からさらに490円オフ、幼児無料　キャンペーン開催（しゃぶしゃぶ温野菜）

食べ放題チェーン「しゃぶしゃぶ温野菜」は、2026年2月2日（月）から2月10日（火）までの9日間限定で、食べ放題「黒毛和牛コース」が1,000円引きとなるキャンペーンを実施する。※温野菜公式アプリ会員限定、文中価格は税込表記

【写真】黒毛和牛、たんしゃぶ、厳選牛ロース…対象の肉メニュー「全12種類」を見る

期間中は、通常価格5,478円の「黒毛和牛コース」を、一人1,000円引きの特別価格4,378円で提供する。さらに、小学生は、大人の通常価格の「半額」の2,739円から、さらに490円引きの2,200円。小学生未満は「無料」となる。

対象の肉メニューは、黒毛和牛、たんしゃぶ、厳選牛ロース、イベリコ豚しゃぶ、牛もつ、国産鶏ロースなど全12種類。

黒毛和牛コースが1000円オフに

〈キャンペーン概要〉

・対象期間：2026年2月2日（月）〜 2月10日（火）

・対象商品：食べ放題「黒毛和牛コース』

通常価格 5,478円から1,000円OFF となる4,378円で提供。

小学生は大人の通常価格2,739円 から 490円OFF の2,200円。

小学生未満は無料となる。

・利用条件

温野菜公式アプリ会員

※他クーポン券・優待サービスとの併用不可

※割引き前の飲食代金が5,500円以上の場合に利用可能

※ランチメニューでは利用できない

※クーポンは、2026年2月2日（月）にアプリ内のクーポン一覧へ表示