広島県警は1月27日、通称"ゾンビたばこ"に含まれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして、プロ野球・広島カープの羽月隆太郎容疑者（25）を医薬品医療機器法違反容疑で逮捕した。事件担当記者が解説する。

【実際の写真】国内でも被害広がる“ゾンビタバコ”「ゼンマイ人形のような奇怪な動き」「うつろな目、手足は痙攣…」

「羽月容疑者の逮捕容疑は昨年12月16日ごろに若干量のエトミデートを摂取したということです。広島市内にいた容疑者の尿検査をしたところ、成分が検出されました。『使っていない』と容疑を否認していますが、関係先からはブツと摂取用とみられる器具が見つかっています」

羽月容疑者は、甲子園の常連校・神村学園（鹿児島）出身で2019年カープにドラフト7位で入団。身長168センチと小柄ながら持ち前の走力を生かし年々活躍の場を広げ、昨シーズンには74試合に出場し3割近い打率で結果を残した。

「羽月は昨年11月の契約更改では、800万円増の年俸3100万円でサインしていて、今シーズンも期待されている選手だっただけにファンの間で衝撃が広がっています」（球界関係者）

エトミデートは麻酔導入剤や鎮静剤として使用されていた医薬品で、国内では未承認だった。2023年ごろから中国や台湾で従来と異なる麻薬として乱用されるようになり、日本にも若年層を中心に徐々に広がりつつある。前出の記者が話す。

「エトミデートの成分の入った液体を電子タバコで吸うスタイルで、手軽なのがウリです。一般的に大麻よりも安く、SNSで売人とも簡単に繋がれるため、若者に広がりました。

もちろん個人差はあるのでしょうが、その効果はかなり強いようです。摂取した若者の動画がSNS上などで拡散していますが、意識は混濁し、手足が痙攣し立てなくなっていたり、奇声を上げたり……しかも摂取してそう時間を経ずに反応が出ています。

当初はグレーゾーンの薬物のような扱いでしたが、昨年、厚労省は指定薬物として規制しており、各都道府県警察が摘発に本腰を入れています。日本で最初に社会問題化した沖縄では、昨年夏以降、摘発が相次いでいます」

球界関係者が懸念する「若手」汚染

球界関係者は、ゾンビたばこの広がりを懸念している。

「特に高卒でプロ入りした若い野球選手はコンプライアンスの意識がまだまだ身についていない人が多い。オンラインカジノの時も、世間で犯罪だと広く認知されてからも続けている選手が各球団にいました。

羽月容疑者がゾンビたばこの違法性をどこまで認識していたか分かりませんが、『なんとなく大丈夫だろう』と軽く見ていたのではないでしょうか。プロ野球界まわりではほかにも関与している若手がいるのではないかという話もあり、事態を見守っています」（前出・球界関係者）

エトミデートを摂取する若者は、自らの体に起きる普通ではない反応やスリルを楽しんでいるのだろうが、体が資本のプロ野球選手である羽月容疑者がなぜこのような薬物に手を出したのか──捜査の進展が待たれる。