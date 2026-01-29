天童市の鶏卵加工・販売会社「半沢鶏卵」が2026年の東北ニュービジネス大賞に輝き、28日、仙台市で表彰を受けました。



東北ニュービジネス大賞は、東北地方の合わせて341の法人・個人で組織する協議会が審査し、ニュービジネスの発展などへの貢献が期待される企業や団体を毎年表彰しているものです。32回目となる2026年は、天童市に本社がある半沢鶏卵が最高賞の大賞に輝きました。

1960年創業の半沢鶏卵は、卵の卸売り業をメインに売り上げを伸ばしてきましたが、20年前に付加価値の高い半熟燻製たまご「スモッち」を開発しました。また、天童市内にグルテンフリーのバウムクーヘンを販売する店舗を設けたほか、香港やシンガポールへ「スモッち」の輸出を広げるなど、革新を続ける経営姿勢が高い評価を受けました。





審査委員長の大滝精一東北大学名誉教授「大手の会社が真似できない商品開発に臨まれている。一つの会社だけでなく、この業界全体の川上から川下までを一気通貫に変えている素晴らしさを評価する声がたくさんあった」半沢清彦社長「本当にうれしい限りで、こんな賞をもらえるとは思っていなかった。逆に責任感を感じている。いろんなことを夢中でやってきた。それが評価されたということだと思う」式典ではこのほか、秋田県でシイタケの生産・販売に取り組む会社などが表彰されました。