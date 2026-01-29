TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後4時10分に、なだれ注意報を米沢市、南陽市、高畠町、川西町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】山形県・米沢市、南陽市、高畠町、川西町に発表（雪崩注意報） 29日16:10時点

置賜では、大雪や電線等への着雪に注意してください。山形県では、高波や落雷に注意してください。村山、置賜、最上では、なだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■米沢市
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて注意

■新庄市
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■村山市
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■長井市
□なだれ注意報
　30日にかけて注意

■東根市
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■尾花沢市
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■南陽市
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて注意

■大石田町
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■金山町
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■最上町
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■舟形町
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■真室川町
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■大蔵村
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■鮭川村
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■戸沢村
□なだれ注意報
　29日にかけて注意

■高畠町
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて注意

■川西町
□なだれ注意報【発表】
　30日にかけて注意

■小国町
□なだれ注意報
　30日にかけて注意

■白鷹町
□なだれ注意報
　30日にかけて注意

■飯豊町
□なだれ注意報
　30日にかけて注意