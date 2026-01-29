¥¥ª¥¯¥·¥¢¼ÒÄ¹¤ËÂÀÅÄ»á¡¡6·î½¢Ç¤¡¢Ááºä»á¤Ï½õ¸ÀÌò
¡¡È¾Æ³ÂÎ¥á¥â¥ê¡¼¤Î¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï29Æü¡¢ÂÀÅÄÍµÍºÉû¼ÒÄ¹¡Ê63¡Ë¤¬¼ÒÄ¹¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¿Í»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£6·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î³ô¼çÁí²ñ¤ò·Ð¤Æ½¢Ç¤¤¹¤ë¡£Ááºä¿É×¼ÒÄ¹¡Ê70¡Ë¤Ï½õ¸ÀÌò¤È¤·¤ÆÂåÉ½¸¢¤Î¤Ê¤¤¥·¥Ë¥¢¡¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¼ÒÄ¹¸òÂå¤ÏÌó6Ç¯¤Ö¤ê¡£
¡¡¥¥ª¥¯¥·¥¢¤ÏÅì¼Ç¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»ö¶È¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢2024Ç¯¤ËÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤¿¡£ÂÀÅÄ»á¤ÏÅì¼Ç½Ð¿È¤Ç¡¢È¾Æ³ÂÎ¥á¥â¥ê¡¼¤Îµ»½ÑÉôÌç¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬Ä¹¤¤¡£²¢À¹¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¸þ¤±¤Ê¤É¤Î¼ûÍ×¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤ÇÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£