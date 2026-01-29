三重県伊勢市にある「ほめちぎる教習所 伊勢」が話題になっている。



【写真】教習卒業生から、感謝の声が続々と届いています！

自動車学校の指導員といえば、自動車運転の責任感を養うため厳しいのが当たり前、というイメージを持つ人がほどんどではないだろうか。ネット上では「怒られて立ち直れません」「人格まで否定された」「怖くなって通えなくなった」「トラウマ」と語る人も多い。



そんな中、注目すべきは、株式会社TDGホールディングスが運営する「ほめちぎる教習所 伊勢」だ。厳しく叱るか、ほめて伸ばすか。まるで童話「北風と太陽」のような話だ。副管理者の米澤義幸さんに詳しく話を聞いた。



―― 一般的な自動車学校との違いは？



米澤：一般的に自動車教習所のゴールは免許取得ですが、本校は教習所の枠を超えて、すべての人が成長実感を味わい、免許取得後も「できる」という自信を育む場所でありたいと考えています。



指導員は、ほめる達人協会主催の検定、ほめ達3級を取得していて、ほめる（相手を認める）ことで教習生のやる気を引き出し、小さな達成感を積み上げ、成長した実感を味わえる、心に残る教習をします。



――この方針になったきっかけはありましたか？



米澤：免許取得する生徒たちの運転に対するモチベーションを高めたかったことも要因の一つ。さらに、弊社代表が海外でジェットスキー体験をした際、全くできなかったことでも、「ナイストライ！」と励まし続けてもらったことからヒントを得たそうです。



――どんな時に、どれくらい褒めるんですか？



米澤：ほめるではなく、ほめ“ちぎる”とは、量のことを言っています。シャワーのように浴びせるように心がけています。タイヤの位置を良く理解できていた、アクセルの踏み方が初めてとは思えない、前回に比べてこれくらい上手くなった、など具体的にたくさん褒めます。



――卒業するのが寂しくなるのでは？



米澤：2割の方が涙を流して卒業されます。免許取得後も担当の指導員に会いにきてくれたり、卒業生の子供から孫まで担当している指導員もいるんですよ。



◇ ◇



SNSでは「20年前はビシバシ怒られてたのに」「自動車学校は社会の不条理を学ぶ場所」「免許持ってるけど行きたい」「褒められた人はちゃんと技術習得できる？」など様々な意見が散見された。発達障害用プランや、多言語対応など、広く門戸を開け個性に合わせた教習「ほめちぎる教習所」の今後の活動に注目したい。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）