畑芽育、USJに真っ赤なドレスでサプライズ登場！ 『呪術』コラボに大興奮
俳優の畑芽育が、1月29日（木）に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催されたスペシャル・イベント「ユニバーサル・クールジャパン 2026」のオープニングセレモニーに登壇。赤いロングドレスで、生バンドと一緒に華麗に登場した。
【写真】ゴージャス！ 真っ赤なドレスでUSJに登場した畑芽育の全身ショットほか（5枚）
■『コナン』『呪術』の世界に没入！
今回畑は、1月30日（金）から期間限定で開催される「ユニバーサル・クールジャパン 2026」のオープニングセレモニーに登壇。同イベントは、『名探偵コナン』『呪術廻戦』『葬送のフリーレン』、東野圭吾原作の『マスカレード』シリーズ、『モンスターハンターワイルズ』と日本発・世界的人気の5大作品が集結し、その“超リアル”な作品世界に全身で飛び込める壮大なスペシャル・イベントだ。
セレモニーのために描き下ろされたオリジナル楽曲が生演奏される中、今最も勢いに乗る注目の俳優・畑がサプライズ登場。真っ赤なドレスと輝くジュエリーが印象的な華やかなルックで、開幕ムードを盛り上げた。
セレモニーでは、畑がアトラクションを体験する様子が映し出された映像とともにトークを展開。
『名探偵コナン』のリアル脱出ゲーム「名探偵コナン・ザ・エスケープ」では、序盤にある難問を見事クリアしたという畑。「結構早くできたみたいですね！ 褒められました」とうれしそうに話す。
また、完全新作オリジナルストーリーの「呪術廻戦・ザ・リアル ４-Ｄ」では、目の前に広がる高専時代の五条と夏油らの戦闘に大興奮した様子。映像には、演出に飛び上がる畑や、虎杖悠仁の黒閃をまねる畑の姿が映し出されており、そのかわいさに会場は笑いに包まれた。
さらに腕を組みながらアトラクションを楽しむ畑の姿も映っており、司会者から「腕を組みながら楽しむ人はなかなかいないですよね」とツッコミが。畑は笑いながら「アニメと連動する部分もあるので考え込んでしまうんですよね（笑）。虎杖たちと一緒になって頑張りました」と話す。
そのほか、レストラン「モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜」なども体験したそう。
盛大な開幕宣言の後には「『ユニバーサル・クールジャパン』は、日本発の最高のエンターテインメントの魅力を、超リアル体験という形で世界中の方々に届けていく、とてもステキなイベントだと感じました。日本のエンターテインメントには、人の心を動かす物語や、最後までこだわり抜かれた表現、そして誰かの記憶に残る力があって、改めて世界に誇れるものだとすごく感じました。私自身も実際にその世界観に触れさせていただきまして、思わず引き込まれて超興奮しました。ぜひ皆さんも、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけの特別な超リアル体験を思いっきり楽しんでください」と呼びかけた。
【写真】ゴージャス！ 真っ赤なドレスでUSJに登場した畑芽育の全身ショットほか（5枚）
■『コナン』『呪術』の世界に没入！
今回畑は、1月30日（金）から期間限定で開催される「ユニバーサル・クールジャパン 2026」のオープニングセレモニーに登壇。同イベントは、『名探偵コナン』『呪術廻戦』『葬送のフリーレン』、東野圭吾原作の『マスカレード』シリーズ、『モンスターハンターワイルズ』と日本発・世界的人気の5大作品が集結し、その“超リアル”な作品世界に全身で飛び込める壮大なスペシャル・イベントだ。
セレモニーでは、畑がアトラクションを体験する様子が映し出された映像とともにトークを展開。
『名探偵コナン』のリアル脱出ゲーム「名探偵コナン・ザ・エスケープ」では、序盤にある難問を見事クリアしたという畑。「結構早くできたみたいですね！ 褒められました」とうれしそうに話す。
また、完全新作オリジナルストーリーの「呪術廻戦・ザ・リアル ４-Ｄ」では、目の前に広がる高専時代の五条と夏油らの戦闘に大興奮した様子。映像には、演出に飛び上がる畑や、虎杖悠仁の黒閃をまねる畑の姿が映し出されており、そのかわいさに会場は笑いに包まれた。
さらに腕を組みながらアトラクションを楽しむ畑の姿も映っており、司会者から「腕を組みながら楽しむ人はなかなかいないですよね」とツッコミが。畑は笑いながら「アニメと連動する部分もあるので考え込んでしまうんですよね（笑）。虎杖たちと一緒になって頑張りました」と話す。
そのほか、レストラン「モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜」なども体験したそう。
盛大な開幕宣言の後には「『ユニバーサル・クールジャパン』は、日本発の最高のエンターテインメントの魅力を、超リアル体験という形で世界中の方々に届けていく、とてもステキなイベントだと感じました。日本のエンターテインメントには、人の心を動かす物語や、最後までこだわり抜かれた表現、そして誰かの記憶に残る力があって、改めて世界に誇れるものだとすごく感じました。私自身も実際にその世界観に触れさせていただきまして、思わず引き込まれて超興奮しました。ぜひ皆さんも、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけの特別な超リアル体験を思いっきり楽しんでください」と呼びかけた。