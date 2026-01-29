¡ÖÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤è¤ê²¼¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ì¤ÐËÍ¤â½ª¤ï¤ë¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®4Ç¯ÌÜ¤Î»³²¼¶³¸ã¤¬»ÙÇÛ²¼Æþ¤ê¤Ø³Ð¸ç¡¡º£½©¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ÎÂç³Ø4Ç¯À¸¤ÈÆ±¤¤Ç¯
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®¡¢»³²¼¶³¸ãÆâÌî¼ê¡Ê21¡Ë¤¬29Æü¡¢º£µ¨¤Î»ÙÇÛ²¼Æþ¤ê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç¡Ö¾Ç¤ê¤â¤¢¤ë¡¢º£Ç¯¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡2023Ç¯¤ËÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¹â¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¼éÈ÷ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¹³Ñ¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤é¤ì¤ëÂÇ·â¤â»ý¤ÁÌ£¡£ºòµ¨¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î30»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨3³ä2Ê¬1ÎÒ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡Ö3Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö»ÙÇÛ²¼¤Ë¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÂÇÎ¨¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼éÈ÷¤â¤½¤¦¡£Á´ÂÎÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬É¬Í×¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¡¢ºòÇ¯10·î¤«¤é¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤éÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£1·î¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤âÊ¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¼Â»Ü¡£¡Ö3¥«·î¤«¤±¤Æ¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î1¥«·î¤Ç¤½¤ì¤ò¥Ñ¥ï¡¼¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÅ¾´¹¤¹¤ëºî¶È¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜÅª¤òÌÀ³Î¤ËÏÃ¤¹¡£ËèÆü´À¤òÎ®¤¹Ãæ¤Ç¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤Î°ÂÄêÀ¤â¼Â´¶¤¹¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡°éÀ®4Ç¯ÌÜ¡£Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð4Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Öº£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏËÍ¤ÈÆ±¤¸Æ±µéÀ¸¡£Æ±µéÀ¸¤¿¤Á¤è¤ê²¼¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ì¤ÐËÍ¤â½ª¤ï¤ë¡£¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£2·î1Æü¤«¤é¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÏBÁÈ¡Ê2·³¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¾¡Éé¤Î4Ç¯ÌÜ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë