¡ÖÃ¯¡Ä!?¡×¶á±Æ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡1970Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¡×Ì¤Í£mie¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡¢¥·¥¢¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¤Ë¤Æ´Ñ·à¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿♡¡ØPiaf¡Ê¥Ô¥¢¥Õ¡Ë¡Ù¼ç±é¡¦ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¡ù¡×¤ÈÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤ÎÉñÂæ´Õ¾Þ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£ÀÖ¤ÈÇò¤ÎÀéÄ»³Ê»ÒÊÁ¤Î¥³¡¼¥È¤òÃåÍÑ¤·¤¿Ì¤Í£mie¤Ï¡¢ÂçÃÝ¤È¤Î³Ú²°¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö²¿ÅÙ¤âÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤·¤Î¤Ö¤Á¤ã¤ó¥Ô¥¢¥Õ♡»ä¤ÎÃÎ¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç1ÈÖ»÷¹ç¤¦¿Í¤À¤È»×¤¦♡¡×¡ÖÅ·ºÍÌò¼Ô¤¬¡¢Áö¤ê²ó¤ê¡¢´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢1Æü¤Ë£²²ó¸ø±é¤ò¤ä¤êÀÚ¤ëÂÎÎÏµ¤ÎÏ¤ËÃ¦Ë¹¤Ç¤¹♡¤´ËÜ¿ÍÛ©¤¯¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¥Ï¡¼¥É¤Ç¤âµã¤¶«¤ó¤Ç¤â¶î¤±¤º¤ê²ó¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ø»ä¡¢Èè¤ì¤Ê¤¤¤Î♡¡Ù¤Ã¤Æ¡¼!!Æ±¤¤Ç¯¤È¤Ï¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÃÝ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Î»Ñ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡¢º£¤³¤ó¤Ê¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¤¨¤ÃÃ¯¤ä¤ó¡©¡×¡Ö¤¨ Ì¤Í£¤µ¤ó¡©¡©¡©¡×¡ÖÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤Î²£ Ã¯¡¢¡¢!?¡×¡ÖÌ¤Í£mie¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ ¤³¤ó¤Ê¤À¤Ã¤±¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¡¼ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£