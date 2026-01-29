今季先発転向するソフトバンクの上茶谷大河投手（29）が29日、2月1日から始まる春季キャンプで初日からの猛アピールを誓った。

現役ドラフトでDeNAから移籍した昨季は全て救援で8試合に登板するも、防御率6・92と結果を残せなかった。危機感を持って臨んだオフは食事制限などで肉体改造。昨シーズン中に体重91キロ、体脂肪率25％だった体を、88キロ、15％まで絞った。29日は福岡県筑後市のファーム施設でキャッチボールなどをして調整。「体は見て分かるように相当変わった。（キャンプ）初日から全開でいく」と覚悟した。

1月の自主トレは、昨季最優秀中継ぎのタイトルを獲得した松本裕樹投手（29）らと栃木県で実施。真っすぐの回転軸を見直す一方で、今まで力を入れてこなかった上半身のトレーニングを重点的に行い「瞬間的に力を出したい時に発揮できるようになった」と実感した。

松本裕との会話を通じ「データの見方の違いもそうだし（松本裕と）リリースアングルが近いので、球の使い方なども先発として参考になる」と実りになった。

昨季は春季キャンプ中に右肘の違和感で離脱し手術して出遅れた。名誉挽回を期す今季は既にブルペンにも入り、仕上がりは順調だ。「こいつ何で打たれへんねんというピッチャーになる」。心身ともにたくましくなった右腕が強烈な存在感を示す。（浜口妙華）