小祝さくらが笠りつ子とワイキキビーチでアロハポーズ「海に入りとても楽しかったです」
小祝さくらが自身のインスタグラムを更新。ハワイのワイキキビーチから楽しそうな写真を投稿した。
【写真】ハワイの海にヒザまで浸かった小祝さくら&笠りつ子
「今朝りつこさんとまゆみさんと海に入りとても楽しかったです」と記すと、先輩プロの笠りつ子、熊本県で美味しいニンジン作りに特化した農園を営むまゆみさんとの3ショットを公開した。3人とも水着姿ではないが、ヒザまで浸かってハワイの海を楽しんでいる様子。そして2枚目は笠と一緒にアロハポーズ。背後にはお馴染みのピンクのホテルが写っていた。昨年の小祝は開幕初戦こそ予選落ちを喫したものの、その後は15試合続けて予選を通過、10試合でトップ10に入る快進撃。そして7月に開催された「明治安田レディス」でシーズン初優勝、通算12勝目を挙げた。しかし翌週の試合を手首痛のため自身初の棄権。その後の診察によって「TFCC損傷（三角線維軟骨複合体損傷）」と判明すると、残り試合をすべて欠場し9月に手術を受けた。術後の経過は順調で、昨年末からすでに練習も再開している。温暖なハワイでもラウンドやトレーニングに励むのか、ファンは次の投稿を楽しみ待っている。
