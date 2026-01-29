記録的な大雪の影響で、ＪＲ北海道は１月２９日も午後９時以降に札幌駅を発着する列車を運休します。



２８日は多くの人が、夜間の移動手段確保のため対応に追われました。



ＪＲ札幌駅北口にある居酒屋です。



２８日の夜、多くの人で賑わっていました。



時刻は午後８時ごろ、こちらの２人組はまだ飲み始めたばかりということですがー



（客）「月曜日に会おうとしていたんですけれど、雪がすごくてＪＲもバスも止まってきょう（きのう）にしたんですけれど、午後９時に電車が終わるのでそれまでに帰らないといけないよねとなった」





いつもは終電ギリギリの午前０時前まで飲んでいるということですが、２９日は午後９時前に店を後にしました。（井上カメラマン）「ホワイトアウトですね。先が見えないです」１月２５日、２４時間降雪量が１月の観測史上最大となった札幌。ＪＲはダイヤが乱れ、２７日までの３日間で１２００本以上が運休しました。２８日に引き続き、２９日も午後９時以降に札幌駅を発着する列車は運休となります。（百瀬記者）「快速エアポートの発車時刻まで残り５分を切っています。駆け足でホームに向かっていく人の姿が見えます」札幌駅から新千歳空港へと向かう快速エアポートの最終列車は午後８時４分発。２８日は足早にホームに向かう人の姿が多く見られました。（百瀬記者）「最終間に合いますか？大丈夫ですか？」（乗客）「大丈夫ですよ！」しかし、中にはこんな人も。（東京から来た人）「飲み会で飲んでいて電車を逃してもう一泊する」（百瀬記者）「終電が午後９時前に終わりましたが？」（東京から来た人）「全然知らなかったです。飲んでいるときに教えてもらって」（男性）「僕らより高い雪が積もっていて想定外です。しょうがないとは思うがもう帰れないのできょうは夜遅くまで行きましょうと！」慌ただしさは新千歳空港でもー（職員）「ＪＲ運行まだしています。（普通列車は）２１時１３分発予定です」空港発の快速エアポートは午後８時４７分が最終です。これ以降の飛行機で到着した人は、ＪＲで札幌に移動することができません。（坂田カメラマン）「臨時バスに乗るためにずらっと人が並んでいます」このため、北海道エアポートはバス会社３社の協力を得て、午後９時以降に空港から大谷地へと向かう臨時バス３４便を手配し、乗り場には行列ができていました。（大阪からの旅行帰りの人）「大谷地行き出ている！ということで並びました。帰ることができるので安心している」（神戸から仕事で来た人）「仕事なのでしょうがないですよね。心構え持って来ましたけど。ありがたいです。どうしようもないですからね」神戸から仕事で来た男性はバスで大谷地駅へ。およそ４５分後に無事到着しましたが、地下鉄への乗り換えも慣れない土地では一苦労です。（神戸から仕事で来た人）「もともとは電車ですすきののホテルまで行こうと思っていた。大谷地から電車でどのくらいかかるかわからないので、早くチェックインして明日に備えたい」新千歳空港では２５日、ＪＲなどの運休によって空港で足止めされる人が相次ぎ、およそ７０００人が空港で一夜を明かしました。この時の空港側との情報共有について、ＪＲ側はこう説明していました。（ＪＲ北海道 佐藤一朗運輸部長）「ＨＡＰ（北海道エアポート）とは（連携が）うまくいったというのが実感。引き続き連携を強化していきたい」しかし、北海道エアポートの認識は異なっています。多くの滞留者を出したのは、列車の運行状況に関するＪＲ側の情報提供が不十分で、航空便の発着制限などの調整ができなかったためだ、などとして２８日、ＪＲ北海道に書面で抗議しました。さらに、列車の運休や再開の見込みについても情報の精度を高めるよう要求したということです。（北海道エアポート 長町泰雄施設部長）「本来ＪＲと連携をとってお客様を滞留させないと日ごろ考えているところですが、今回はＪＲの運行も二転三転して、２５日は多くの滞留となってしまい非常に残念」抗議に対してＪＲ側は「必要な取り組みを検討するなど真摯に取り組んでいく」とコメントしています。いまだ影響が残る今回の大雪。北海道エアポートは２９日も午後９時ごろから、新千歳空港から大谷地へと向かう臨時バスを運行することにしています。